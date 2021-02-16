السعودية اليوم / مقتل 60 شخصًا بحادث تحطم عبارة في الكونغو الديمقراطية



كينشاسا 04 رجب 1442 هـ الموافق 16 فبراير 2021 م واس

أعلنت السلطات في جمهورية الكونغو الديمقراطية اليوم، مقتل 60 شخصًا، بحادث تحطم عبارة كانت تقل أكثر من 700 شخص في نهر الكونغو.

وقال وزير الشؤون الإنسانية في جمهورية الكونغو الديمقراطية ستيف مبيكاي، إنه تم العثور على 300 من الناجين بالقرب من مكان الحادث، لكن 420 آخرين ما زالوا مفقودين.

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