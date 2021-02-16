شكرا لقرائتكم خبر عن مراكز التطعيم تستقبل الراغبين بتلقي جرعة لقاح كورونا الثانية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استقبلت مراكز التطعيم من بينها مركز لقاحات الدمام، الراغبين في تلقي الجرعة الثانية من لقاح كورونا، بعد إعلان وزارة الصحة أمس عن إتاحة تقديم مواعيد «الجرعة الثانية» من لقاح كورونا للراغبين ممن تمت إعادة جدولة جرعاتهم عبر تطبيق «صحتي».

جهود متواصلة

وقالت وزارة الصحة، إنه يمكن حجز موعد لكل من تم تأهيلهم مسبقا للجرعة الأولى بعد تاريخ 18/ 2/ 2021م عبر تطبيق «صحتي». وكان المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، د. محمد العبدالعالي، أعلن عن وصول جرعات جديدة من اللقاحات إلى المملكة، بفضل جهود الجهات المعنية. ودعا الجميع إلى التسجيل للتطعيم، مشيرًا إلى أنه بإمكان كل الراغبين بالتطعيم بالجرعة الثانية من لقاح كورونا الحصول على مواعيدهم.

حسن الاستقبال

وبين عدد من المستفيدين بمركز لقاحات الدمام أن مواعيدهم تسير حسب جدولتها عبر التطبيق، كما أشادوا بحسن الاستقبال والاهتمام والتنظيم بالإضافة إلى الحرص على الالتزام بالإجراءات الاحترازية وتطبيق «توكلنا» قبل الدخول للمركز.

فخر واعتزاز

وذكر المواطن محمد السليمان أنه حصل على الجرعة الثانية من اللقاح، بعد مضي 25 يوما منذ حصوله على الجرعة الأولى، مبينا فخره واعتزازه بجهود المملكة وحرصها على سلامة المواطنين والمقيمين، مشيرا إلى أنه يشعر بفرحة عظيمة تجاه الاهتمام المقدم للجميع. وأكد أن الحصول على الجرعة جزء من الاطمئنان ولكن لا بد من الاستمرار بالالتزام بالإجراءات الاحترازية والتوصيات الواردة من وزارة الصحة. وأضاف أنه وجد حسن استقبال واهتماما كبيرا بالمستفيدين من قبل العاملين بالمركز.

اهتمام ورعاية

وبين المواطن خالد الغاوي، أنه منذ وصول رسالة توفر اللقاحات، بادر بالدخول على التطبيق للحصول على موعد يمكنه من أخذ جرعة اللقاح الثانية، حيث إنه كان موعده المجدول يوم 21 فبراير، وعند دخوله للتطبيق تمكن من الحصول على موعد يوم أمس، مشيرا إلى أنه منذ حصوله على الجرعة الأولى يجد هناك جهودا كبيرة في مركز اللقاحات، ويعكس ذلك جهود الحكومة الرشيدة واهتمامها بالمواطن والمقيم، مؤكدا أن جميع الكادر الطبي وجميع العاملين يرحبون بالمستفيدين ويجيبون عن جميع استفساراتهم دون تردد.

عمل منظم

وأوضح المواطن ماجد بامعروف أنه حصل على جرعة اللقاح الثانية بمركز لقاحات كورونا بالدمام، ووجد تعاونا من العاملين بالمركز وتقديم الخدمات بمستوى راقٍ، والتجاوب السريع مع المتلقين، كما أن هناك اهتماما كبيرا بنظافة المركز وتوفير كافة وسائل الراحة للجميع، بالإضافة إلى تنظيم العمل بطريقة سلسة وسريعة. وأشار إلى أن هناك تشديدا وحرصا على وجود تطبيق «توكلنا» وموعد مسبق للتطعيم، بالإضافة إلى التزام المستفيد بالإجراءات الاحترازية، مؤكدا أن ذلك يشعر بالأمان، كما أنه يشعر بتحسن في صحته منذ حصوله على جرعة اللقاح الأولى.

تجاوب وتعاون

وذكر د. عبدالهادي العبدالهادي «يعمل في إحدى المنشآت الصحية» أنه حصل على جرعة اللقاح الثانية، مشيدا بخدمات الرعاية المقدمة للمواطن والمقيم من توفير جرعات اللقاح، مشيدا بالجهود الكبيرة داخل مركز اللقاحات والتنظيم العالي والبشاشة في استقبال المستفيدين منذ وصولهم لمواقف السيارات حتى خروجهم من المركز والتجاوب مع استفسارات الجميع، مؤكدا أن دورهم كممارسين صحيين تقديم الخدمات لجميع المرضى، مؤكدا أنه سيستمر في اتباع كافة الإجراءات الاحترازية عند تعامله مع المرضى.

وأكد على ضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية حتى في المنازل، مشيرا إلى أن الدراسات أوضحت أنه في حال حصول 70 % من أفراد المجتمع على اللقاح ستعم المناعة التي تقلل من نسبة حدوث المضاعفات الحرجة، وكذلك الوفيات من هذه الجائحة، مطالبا الجميع بالاستمرار في الإجراءات الاحترازية والنظافة حتى بعد انتهاء الجائحة.