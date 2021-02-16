شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق منشأتين وضبط 61 مخالفة برفحاء والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نفذت الفرق الرقابية لفرع وزارة التجارة بمحافظة رفحاء خلال الـ 15 يوما الماضية، 155 جولة رقابية على المنشآت التجارية المختلفة، للتأكد من تطبيقها للإجراءات الاحترازية، والتزامها بأنظمة حماية المستهلك.

وبين مدير الفرع يوسف بن سالم العنزي أنه جرى خلال الجولات تسجيل 61 مخالفة وإغلاق منشأتين لمخالفتهما للإجراءات الاحترازية، كما تمت مباشرة 78 بلاغا تمت تغطيتها جميعا، مؤكدا استمرار الجولات الرقابية، واستقبال البلاغات والشكاوى على مدار الـ 24 ساعة عبر تطبيق «بلاغ تجاري»، أو عبر مركز البلاغات على الرقم 1900.