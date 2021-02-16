شكرا لقرائتكم خبر عن 34 ألف جولة رقابية على المساجد والجوامع والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نفذت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد 21.506 جولات رقابية على مساجد وجوامع المملكة لمتابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية والبروتوكولات الصحية، التي اعتمدتها الوزارة بالتنسيق والمتابعة مع الجهات المختصة لمنع انتشار فيروس كورونا ، وذلك خلال الأسبوع الثاني، ليصل عدد الجولات الرقابية، التي نفذتها الوزارة خلال أسبوعين 34.722 جولة رقابية.

وأوضح تقرير أصدرته الوزارة ممثلة في وكالة شؤون المساجد، أن الوزارة رصدت خلال الأسبوع الثالث 303 مخالفات من منسوبي المساجد والمصلين تمت معالجتها بالتعاون مع الجهات المختصة، ومنها عدم لبس الكمامة، وعدم إحضار السجادة، بالإضافة إلى عدم تحقيق التباعد الجسدي، وعدم التقيد بمواقيت الصلوات، وفتح المساجد، فيما بلغ عدد المساجد التي تم رصد تراخٍ في تطبيق الإجراءات الاحترازية 1282 مسجداً بالمناطق، وتمّت معالجة الملاحظات فيها فوراً. وأكدت الوزارة أن الجولات الرقابية مستمرة، مجددة التأكيد على أهمية الأخذ بتعليمات الوزارة، التي تصب في مصلحة الجميع، ولحماية صحتهم خلال تواجدهم بالمساجد.