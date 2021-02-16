شكرا لقرائتكم خبر عن الاعتداءات الحوثية خلال فبراير والان نبدء بالتفاصيل
اعتراض وتدمير طائرة دون طيار «مفخخة» أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية.
14 فبراير
اعتراض وتدمير طائرتين دون طيار «مفخختين»، أطلقتهما الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية بمدينة «خميس مشيط»
13 فبراير
تدمير طائرة مفخخة باتجاه «مطار أبها»
12 فبراير
تدمير طائرة مفخخة باتجاه «المنطقة الجنوبية»
11 فبراير
تدمير صاروخ باليستي أطلق من صعدة باتجاه «خميس مشيط»
تدمير طائرة مفخخة باتجاه «خميس مشيط»
تدمير طائرة مفخخة باتجاه «المنطقة الجنوبية»
10 فبراير
تدمير طائرتين مفخختين باتجاه «المنطقة الجنوبية»
8 فبراير
تدمير طائرة مفخخة باتجاه «المنطقة الجنوبية»
7 فبراير
تدمير 4 طائرات مفخخة باتجاه «المنطقة الجنوبية»