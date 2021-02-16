شكرا لقرائتكم خبر عن مكتب «أحوال» نسائي في دومة الجندل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دشنت الأحوال المدنية بمنطقة الجوف مكتبا نسائيا في محافظة دومة الجندل، لتقديم خدمات السجل المدني للمواطنات، وتم إدراجه أمس في نظام المواعيد الإلكترونية على منصة «أبشر» لاستقبال طلبات المستفيدات.

ويقدم المكتب وحدات خدمات شاملة عبر صالة انتظار متكاملة التجهيزات وخدمات الاستقبال وتسليم البطاقات، وتقوم بتشغيلها كوادر نسائية وطنية مؤهلة.

ويأتي ذلك ضمن خطة التوسع للوكالة في افتتاح مكاتب في جميع مناطق المملكة؛ بهدف خدمة المستفيدين من الرجال والنساء، وتسهيل الإجراءات عليهم لإنهاء معاملاتهم بكل يسر وسهولة، بما يسهم في اختصار الوقت وتقليل الجهد.