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مكتب «أحوال» نسائي في دومة الجندل

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الدمام - شريف احمد - دشنت الأحوال المدنية بمنطقة الجوف مكتبا نسائيا في محافظة دومة الجندل، لتقديم خدمات السجل المدني للمواطنات، وتم إدراجه أمس في نظام المواعيد الإلكترونية على منصة «أبشر» لاستقبال طلبات المستفيدات.

ويقدم المكتب وحدات خدمات شاملة عبر صالة انتظار متكاملة التجهيزات وخدمات الاستقبال وتسليم البطاقات، وتقوم بتشغيلها كوادر نسائية وطنية مؤهلة.

ويأتي ذلك ضمن خطة التوسع للوكالة في افتتاح مكاتب في جميع مناطق المملكة؛ بهدف خدمة المستفيدين من الرجال والنساء، وتسهيل الإجراءات عليهم لإنهاء معاملاتهم بكل يسر وسهولة، بما يسهم في اختصار الوقت وتقليل الجهد.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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