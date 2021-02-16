شكرا لقرائتكم خبر عن القيادة تعزي رئيس الأرجنتين في وفاة «كارلوس منعم» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة إلى رئيس جمهورية الأرجنتين ألبرتو فرنانديز في وفاة رئيس جمهورية الأرجنتين الأسبق كارلوس منعم.

وقال الملك المفدى: «تلقينا نبأ وفاة الرئيس الأسبق لجمهورية الأرجنتين كارلوس منعم، ونعرب لكم ولأسرة الفقيد ولشعبكم الصديق عن أحر التعازي وأصدق المواساة، راجين ألا تروا أي سوء أو مكروه».

ومن جهة أخرى بعث خادم الحرمين الشريفين، برقية تهنئة، إلى رئيس جمهورية ليتوانيا جيتاناس ناوسيدا، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

وأعرب «أيده الله»، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب جمهورية ليتوانيا الصديق، اطراد التقدم والازدهار.

وبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية عزاء ومواساة إلى رئيس جمهورية الأرجنتين ألبرتو فرنانديز في وفاة رئيس جمهورية الأرجنتين الأسبق كارلوس منعم.

وقال سمو ولي العهد: «تلقيت نبأ وفاة الرئيس الأسبق لجمهورية الأرجنتين كارلوس منعم، وأعرب لكم ولأسرة الفقيد كافة عن بالغ التعازي، وصادق المواساة، راجياً لكم دوام الصحة والسلامة، وألاّ تروا أي سوء»، كما بعث سمو ولي العهد، برقية تهنئة، إلى رئيس جمهورية ليتوانيا جيتاناس ناوسيدا، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

وعبر سمو ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة له، راجياً لحكومة وشعب جمهورية ليتوانيا الصديق، المزيد من التقدم والازدهار.