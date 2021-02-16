شكرا لقرائتكم خبر عن توقيع مشروع الاستراتيجية العمرانية لمنطقة نجران والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وقعت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان ممثلة بوكيل الوزارة لتخطيط المدن م. حسين السديري أمس الأول مشروع عقد إعداد الخطة الاستراتيجية العمرانية لمنطقة نجران، بحضور أمين منطقه نجران م. عيد بن نايف العتيبي، واستشاري المشروع، وذلك بمقر الأمانة.

ويهدف المشروع إلى وضع رؤية للمنطقة بناء على ميزاتها النسبية وفرصها الاقتصادية، إضافة إلى رفع مستوى البيئة العمرانية وجودة الحياة في المدينة وتعزيز فرص الاستثمار في المنطقة، انطلاقا من رؤية المملكة 2030.