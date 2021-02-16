شكرا لقرائتكم خبر عن «الإعلام المرئي والمسموع»: دعم الصحف السعودية على كافة المستويات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ناقشت الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع م. إسراء عسيري، مع رؤساء تحرير الصحف السعودية، العديد من الموضوعات الإعلامية وسبل تطوير العمل الصحافي، إضافة لمستجدات قطاع الإعلام والإعلام الرقمي وسبل تطويرها بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030.

وأكدت م. إسراء عسيري خلال اللقاء الذي عقد عبر تقنية الاتصال المرئي اهتمام وزير الإعلام المكلف د. ماجد بن عبدالله القصبي بالصحف السعودية، ودعمها لتقوم بدورها الفاعل على كافة المستويات.

وتم الاتفاق على بدء المرحلة الأولية بتمكين المؤسسات الصحفية وسبل التعاون بين هيئة الإعلام المرئي والمسموع وهيئة الصحفيين السعوديين وتطوير خطط التحول الرقمي للصحف وتنظيم وضع العاملين في قطاع الإعلام.