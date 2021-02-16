شكرا لقرائتكم خبر عن مركز الملك سلمان يسلم «الصحة» الفلسطينية شحنة المساعدات السادسة لمكافحة كورونا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سلّم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية وزارة الصحة الفلسطينية الشحنة السادسة من المساعدات السعودية ، التي تشتمل على الأجهزة والمستلزمات الطبية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، وتم تسيير الشحنة بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية.

قالت وزيرة الصحة الفلسطينية د. مي الكيلة إن عدد القوافل، التي تم تسييرها بتبرع من المركز بلغ 6 قوافل تحمل المستلزمات الطبية والأجهزة والأدوية، ليتم إيصالها إلى وزارة الصحة من خلال السفارة الفلسطينية في عمان.

وأشادت وزيرة الصحة الفلسطينية بالدعم السعودي للوزارة، مقدمة شكرها لخادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- ولمركز الملك سلمان للإغاثة على الجهود في تسيير قوافل المساعدات للشعب الفلسطيني.

ويأتي توزيع الشحنة في إطار المساعدات الإنسانية المقدمة من المملكة عبر المركز للوقوف مع الدول والشعوب الشقيقة والصديقة في مختلف الأزمات والمحن.