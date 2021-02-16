شكرا لقرائتكم خبر عن 297 ألف مستفيد من «تطمن» و«تأكد» بالقصيم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استفاد 97280 شخصا من خدمات عيادات «تطمن» بمنطقة القصيم، وذلك منذ بدء العمل فيها حتى الآن، من خلال 16 عيادة موزعة على عدة مرافق صحية. وخصصت «الصحة» عيادات «تطمن» لخدمة كل مَنْ يشعر بأعراض فيروس كورونا المستجد المتمثلة في ارتفاع درجة الحرارة، وقد يرافقها ضيق في التنفس، أو سعال، وهي متاحة للجميع من مواطنين ومقيمين أو مخالفي نظام الإقامة.

وقدّمت مراكز «تأكد» في القصيم خدماتها لـ 200279 مستفيدا، وذلك منذ بدء العمل فيها حتى الآن. وخصصت «الصحة» مراكز «تأكد» لخدمة الذين لا يشكون أعراضا، أو لديهم أعراض خفيفة، ويظنون أنه حدثت لهم مخالطة لشخص مصاب، حيث تُقدَّم فيها خدمة فحص فيروس «كورونا» من خلال عمل المسحات اليومية عن طريق حجز موعد من خلال تطبيق «صحتي».

وتوجد مراكز «تأكد» حاليًا في بعض المراكز الصحية، ومراكز مسارات المركبات، علما بأن هذه الفحوصات تبين مدى انتشار الفيروس، والفئات التي ينتشر فيها، وتساعد على الكشف المبكر عن هذه الحالات، وقطع سلسلة انتشار العدوى، ومنع تكوّن بؤر للتفشي.