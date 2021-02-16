شكرا لقرائتكم خبر عن أحدها بالخبر.. إغلاق 8 مساجد «احترازيا» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أغلقت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد أمس، 8 مساجد مؤقتا في 5 مناطق، بعد ثبوت 9 حالات كورونا بين صفوف المصلين، ليصل مجموع ما تم إغلاقه خلال ثمانية أيام 70 مسجدا، تمت إعادة فتح 57 منها بعد الانتهاء من التعقيم واكتمال الجاهزية في إطار الحرص على صحة المصلين وتوفير أعلى معايير السلامة لهم.

وبينت الوزارة أن 4 من المساجد المغلقة في منطقة الرياض، بعد رصد 5 حالات إصابة بفيروس كورونا المستجد، اثنتان منها في جامع بحي الرحمانية، وحالة واحد في كل من أحياء حطين والشفا بالرياض، وواحدة بمسجد بمحافظة المزاحمية، فيما تم إغلاق مسجد في منطقة المدينة المنورة، ومسجد في محافظة الوجه بمنطقة تبوك، ومسجد في محافظة الخبر بالمنطقة الشرقية، ومسجد في محافظة بلجرشي بمنطقة الباحة بعد رصد حالة واحدة للإصابة بكورونا في جميعها.