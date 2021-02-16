شكرا لقرائتكم خبر عن 2100 رحلة توصيل أدوية للمرضى بالقنفذة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نفذت صحة القنفذة 9909 زيارات للمرضى في منازلهم عبر خدمات برنامج الرعاية المنزلية، وذلك خلال الفترة من بداية عام 2020م حتى شهر يناير 2021م، حيث استفاد منها 380 مريضا من المرضى المسجلين في البرنامج.

وأوضحت صحة القنفذة أنه تم تنفيذ 2113 رحلة توصيل أدوية ومستلزمات للمرضى وذلك خلال الفترة نفسها. وتقدم وزارة الصحة خدمات الرعاية الصحية المنزلية في جميع مناطق ومحافظات المملكة، وذلك من خلال فرق طبية مدربة ومؤهلة يعملون في العديد من المستشفيات والمدن الطبية في مختلف مناطق ومحافظات المملكة، حيث يتم قبول المرضى في خدمات الرعاية الصحية المنزلية، لتقديم الخدمات الطبية لهم وهم بين أهليهم وذويهم وفقا لمعايير معتمدة.