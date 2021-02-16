شكرا لقرائتكم خبر عن 341 متعافيا من كورونا.. و49 ألف فحص جديد والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجلت وزارة الصحة خلال الـ24 ساعة الماضية 314 حالة مؤكدة لفيروس كورونا المستجد، وتعافي 341 حالة، فيما بلغ عدد الحالات النشطة 2682 منها 472 حالة حرجة.

وبيَّنت إحصائية الصحة أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ 373046 حالة، وبلغ عدد حالات التعافي 363926 حالة. مشيرة إلى تسجيل 5 حالات وفاة ليصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة إلى 6438 حالة «يرحمهم الله جميعا»، لافتة إلى إجراء 49060 فحصا مخبريا.

ونصحت «الصحة» الجميع بالتواصل مع مركز 937 للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات الفيروس. ودعت الجميع إلى التسجيل للحصول على لقاح كورونا، وذلك عبر تطبيق «صحتي» حفاظًا على صحتهم وسلامتهم، وحماية لهم -بإذن الله- من الإصابة بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19، مؤكدةً مجانية الحصول على اللقاح لجميع المواطنين والمقيمين؛ وذلك إنفاذًا لتوجيهات القيادة الحكيمة.

وأهابت بكل أفراد المجتمع للاستفادة من خدمات عيادات «تطمن»، التي هيأتها الوزارة لخدمة كل مَنْ يشعر بأعراض كورونا مثل «ارتفاع في درجة الحرارة، وضيق في التنفس، وألم في الصدر، وسعال، واحتقان الحلق، وإسهال، وفقدان حاسة الشم والتذوق» وتقديم الرعاية الطبية والعلاج اللازم لهم، لافتةً إلى أن هذه العيادات يُمكن زيارتها بدون حجز موعد وتتواجد في بعض المراكز الصحية وبعض المستشفيات في مختلف مناطق المملكة، وتعمل على مدار الساعة، وبعضها لمدة 16 ساعة طوال أيام الأسبوع.