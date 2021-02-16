الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-16

القبض على وافدين جمعا الأموال لتحويلها بطرق غير نظامية

متابعات الخليج 365 - المدينة المنورة

‏تمكنت شرطة منطقة المدينة المنورة من القبض على وافدين من الجنسية اليمنية في العقد الرابع من العمر قاما بجمع الأموال وتحويلها بطرق غير نظامية.

إحالة الوافدين إلى النيابة:

وبحسب سناب الداخلية، عثر بحوزتهما على مبلغ مالي قدره 434,900 ريال، وجرى استكمال إجراءات الاستدلال الأولية بحقهما وإحالتهما إلى فرع النيابة العامة.



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