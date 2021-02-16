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شكرا لقرائتكم القبض على وافدين جمعا الأموال لتحويلها بطرق غير نظامية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-16
القبض على وافدين جمعا الأموال لتحويلها بطرق غير نظامية
جرى استكمال إجراءات الاستدلال الأولية بحقهما
متابعات الخليج 365 - المدينة المنورة
تمكنت شرطة منطقة المدينة المنورة من القبض على وافدين من الجنسية اليمنية في العقد الرابع من العمر قاما بجمع الأموال وتحويلها بطرق غير نظامية.
إحالة الوافدين إلى النيابة:
وبحسب سناب الداخلية، عثر بحوزتهما على مبلغ مالي قدره 434,900 ريال، وجرى استكمال إجراءات الاستدلال الأولية بحقهما وإحالتهما إلى فرع النيابة العامة.
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