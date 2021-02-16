القبض على مخالف لنظام الإقامة يروج المخدرات في أحياء جدة

الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-16

متابعات الخليج 365 - جدة

‏رصدت إدارة مكافحة المخدرات في منطقة مكة المكرمة مقطع فيديو متداول يظهر فيه أحد الأشخاص وهو يقوم بالترويج لمواد مخدرة في أحد أحياء محافظة جدة.

تفاصيل العملية:

وبحسب سناب الداخلية، تمكنت الجهات الأمنية المختصة من تحديد هويته، وهو مخالف لنظام الإقامة من الجنسية الإثيوبية، وتم القبض عليه وبحوزته كمية من مادة الحشيش المخدر، حيث تم إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية الأولية بحقه وإحالته إلى النيابة العامة.



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