شكرا لقرائتكم خبر عن المتحمي لـ الخليج 365: السعودية.. الأولى عربيا في اكتشاف المواهب والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - اكتشفنا 150 ألف موهوب بين 550 ألف طالب وطالبة خلف كل موهوب قصة تستحق أن تُروى وتُسمع استقطبنا موهوبين من 20 دولة حصدوا 79 جائزة قبول 1000 طالب وطالبة في أفضل 50 جامعة دولية

أكد الأمين العام لمؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع «موهبة» الدكتور سعود المتحمي، اكتشاف المؤسسة أكثر من 150 ألف موهوب من بين 550 ألف طالب وطالبة تم ترشيحهم للدخول في البرنامج الوطني للكشف عن الموهوبين في مختلف مدن وقرى السعودية. موضحا أن ترتيب المملكة الأول بين الدول العربية وتملك برنامجا أكثر شمولية في اكتشاف ورعاية الموهوبين على مستوى العالم، وحققت 400 ميدالية دولية بمجالات العلوم خلال ١٠ سنوات. وأشار الأمين العام لـ«موهبة» خلال زيارته مقر "الخليج 365"، برفقة عدد من مسؤولي المؤسسة، وكان في استقباله رئيس تحرير "الخليج 365" والمشرف العام على «سعودي جازيت» الزميل جميل الذيابي، والمدير العام للمؤسسة عبدالله سليمان الحسون، وحضر اللقاء مستشار الإتصال المؤسسي الدكتور محمد المسعودي ومدير الإعلام في «موهبة» ماجد الكناني، ونائب رئيس التحرير فيصل الخماش، وعدد من قيادات الصحيفتين ومنسوبيهما، إلى أن مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع حققت خلال 10 سنوات 400 ميدالية بمعدل 40 ميدالية كل عام على المستوى الدولي، كما استقطبت 103 طلاب وطالبات موهوبين من 20 دولة حصدوا 79 جائزة.

الموهوب لا يستهلك التقنية.. بل يصنعها

أشار المتحمي خلال لقائه منسوبي الصحيفتين إلى أن «الموهوب لا يستهلك التقنية، بل يصنعها»، مؤكدا أن خلف كل موهوب قصة تستحق أن تروى وتسمع، وحث كل رب أسرة بوضع مقاييس لاكتشاف الموهبة لدى أبنائه.

وبين أن لدى المؤسسة 19 مبادرة، وفصول في المدارس لرعاية الموهوبين والاهتمام بهم، و بناء منظومة وطنية للموهبة والإبداع في المملكة، ودعم الابتكار، وذلك سعياً إلى المساهمة الفاعلة في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

طلابنا طوّروا 16000 فكرة

جدد أمين موهبة التأكيد أن المؤسسة تسعى للمساهمة في بناء منظومة وطنية للموهبة والإبداع في المملكة فطورت الخطة الإستراتيجية «لرعاية الموهبة والإبداع ودعم الابتكار»، استرشادا بالتجارب الدولية وبمساهمة خبراء دوليين ومحليين سعياً إلى المساهمة الفاعلة في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030. وتمثل هذه قاعدة بيانات وطنية متكاملة تحوي معلومات مفصلة عن أفضل العقول في الوطن من الموهوبين والموهوبات من كافة أنحاء المملكة، وقد آتت مشاركات «موهبة» ورعايتها لأكثر من 54000 طالب وطالبة ثمارها من خلال تحقيق المملكة إنجازات على المستوى الدولي في المسابقات العلمية الدولية، إذ حصل طلاب المملكة على 400 ميدالية وجائزة في المسابقات العلمية الدولية. كما طور الطلبة أكثر من 16.000 فكرة، وحصلوا على 15 براءة اختراع، مع قبول أكثر من 1000 طالب وطالبة في أفضل 50 جامعة دولية مرموقة، في تخصصات نوعية تتوافق مع احتياجات خطط التنمية الوطنية.

قادة المستقبل ومهارات القرن 21

نائب الأمين العام للإتصال المؤسسي الدكتور نزيه العثماني، أوضح أن مرتكزات رعاية الموهوبين والعائد على المجتمع والتنمية يعتمد على كونهم رأس مال بشري واعد، و موهوبين مؤهلين لقيادة جميع المجالات، عبر رحلة تعلم تبدأ من مرحلة الاكتشاف بالتحقق من الموهبة وتحديد الاهتمام، ثم مرحلة التعزيز عبر دورات متخصصة وتجارب عملية، فمرحلة التميز تبدأ من خلال تقديم دورات متقدمة والتواصل مع العلماء والمتخصصين، وصولا إلى الاستثمار بتفعيل رابطة موهبة مع الخريجين وتواصلهم مع بعض. وتتضمن رحلة الطالب الموهوب مناهج وبرامج علمية متقدمة، ومهارات القرن 21، وخوض منافسات محلية ودولية، ليصبح قائدا متمكنا بمجالات عديدة فهم قادة المستقبل، وذلك عبر مجالات الرياضيات، العلوم، الكيمياء، الفيزياء، الأحياء، المعلوماتية.

وأشار العثماني إلى أن فصول موهبة تقدم 141 منهجا، فيما التحق ببرامجها منذ 2009-2020 م، أكثر من 24 ألف طالب وطالبة، وتقدم «موهبة» برنامج الموهبة الإثرائي الأكاديمي والذي تم من خلاله خدمة 30 ألف طالب وطالبة بعدد 500 برنامج من 2005- 2019.

المتحمي: مركز المعلومات كنز ثمين

‏أبدى الدكتور سعود المتحمي الأمين العام لمؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع إعجابه بمركز المعلومات في موسسة الخليج 365، مؤكدا أنه كنز ثمين، وقال لم أتوقع أن أشاهد هذا التنظيم والرصد الإعلامي والثقافي.

وتجول المتحمي والوفد المرافق في أقسام صحيفة "الخليج 365"، حيث شملت الزيارة المطابع والمسرح ومركز المعلومات، واطلع على الموجودات من صور ومعلومات ولقاءات صحفية ومواد مختلفة.

42 عاماً في البحث عن اللآلئ

تعد مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجالة للموهبة والإبداع مؤسسة وقفية غير ربحية تهدف إلى اكتشاف ورعاية الموهوبين والمبدعين في المجالات العلمية ذات الأولوية التنموية، وتتشرف المؤسسة بحمل اسم الملك المؤسس طيب الله ثراه، و تأسست في عهد الملك فهد بن عبد العزيز -رحمه الله-، بموجب الأمر الملكي رقم أ/‏١٠٩،في ١٣ /‏٥ /‏١٤٢٠هـ، وترأسها الملك عبدالله بن عبدالعزيز منذ تأسيسها حتى وفاته - رحمه الله. وتحظى المؤسسة بدعم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز المتواصل منذ تأسيسها إيمانًا منه بأهمية رعاية الموهبة والإبداع.

في بادرة وفاء.. موهبة تكرم «الأهدل»

لم تخل زيارة الأمين العام لمؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع الدكتور سعود المتحمي من لمسة وفاء وبادرة حرص عليها ‏قبيل مغادرته‏ مقر مؤسسة "الخليج 365"، عندما قدم لرئيس التحرير جميل الذيابي درعاً لتكريم الزميل الراحل محمد الأهدل ـ رحمه الله ـ الذي ظل يشرف على صفحة «مواهب» والحرص على إبراز إبداعاتهم.

وقال المتحمي: ‏حضرت لزيارة هذا الصرح ‏الإعلامي الشامخ والالتقاء بمسؤوليها ومحرريها ومشاهدة ما تحقق عن قرب من تطور تقني ومعلوماتي وبرامج وصفحات، ولا يفوتني ‏تقديم هذا الدرع التكريمي ‏نيابة عن زملائي في «موهبة» وأصالة عن نفسي ‏للفقيد محمد الأهدل مشرف صفحة مواهب، والذي ظل مهتما بإبراز المواهب وتقديم صفحة ‏مليئة بالإنجاز عن قادة المستقبل من مواهب وتستحق أن يلتفت إليها من قبل الإعلام والتي كانت "الخليج 365" سباقة إليها، وكنت حريصا على التعزية ‏وأجدها فرصة خلال هذه الزيارة ‏لتكريمه رحمه الله.

خطة الابتكار.. 3 ركائز

استعرض الأمين العام الخطة الإستراتيجية للمؤسسة «خطة الموهبة والإبداع و دعم الابتكار»، والتي تنقسم إلى 3 أقسام و3 ركائز؛ الأول: الموهوبون قادة المستقبل؛ وترتكز على إظهار إمكانات الموهوبين وتطوير نظام رعاية شامل ومتكامل للموهوبين والثاني: «مؤسسة تتطلع إلى المستقبل» وتستند على تحفيز التطور في مجال رعاية الموهوبين، وتعزيز الشراكة والتكامل مع الشركاء الإستراتيجيين، وتحسين وتعزيز فرص التبادل والتعاون الدولي.

أما القسم الثالث فهو «مؤسسة مسؤولة» وترتكز على تحسين كفاءة وفعالية المؤسسة، وتعزيز الاستدامة المالية للمؤسسة، وتعزيز ثقافة العائد الاجتماعي في المؤسسة.