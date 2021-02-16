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الملك يهنئ ناوسيدا باستقلال ليتوانيا ويعزي رئيس الأرجنتين

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جدة - خالد شويل - بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود برقية تهنئة لرئيس ججمهورية ليتوانيا يتاناس ناوسيدا، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

وأعرب الملك المفدى، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية ليتوانيا الصديق، اطراد التقدم والازدهار.

كما بعث خادم الحرمين الشريفين برقية عزاء ومواساة لرئيس جمهورية الأرجنتين ألبرتو فرنانديز، في وفاة رئيس جمهورية الأرجنتين الأسبق كارلوس منعم. وقال الملك المفدى: «تلقينا نبأ وفاة الرئيس الأسبق لجمهورية الأرجنتين كارلوس منعم، ونعرب لفخامتكم ولأسرة الفقيد ولشعبكم الصديق عن أحر التعازي وأصدق المواساة، راجين ألا تروا أي سوء أو مكروه».


محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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