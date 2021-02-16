شكرا لقرائتكم خبر عن الملك يهنئ ناوسيدا باستقلال ليتوانيا ويعزي رئيس الأرجنتين والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود برقية تهنئة لرئيس ججمهورية ليتوانيا يتاناس ناوسيدا، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

وأعرب الملك المفدى، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية ليتوانيا الصديق، اطراد التقدم والازدهار.

كما بعث خادم الحرمين الشريفين برقية عزاء ومواساة لرئيس جمهورية الأرجنتين ألبرتو فرنانديز، في وفاة رئيس جمهورية الأرجنتين الأسبق كارلوس منعم. وقال الملك المفدى: «تلقينا نبأ وفاة الرئيس الأسبق لجمهورية الأرجنتين كارلوس منعم، ونعرب لفخامتكم ولأسرة الفقيد ولشعبكم الصديق عن أحر التعازي وأصدق المواساة، راجين ألا تروا أي سوء أو مكروه».