شكرا لقرائتكم خبر عن ولي العهد والرئيس الروسي يبحثان استقرار أسواق البترول والاقتصاد العالمي والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - استعرض ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في اتصال هاتفي أمس (الإثنين)، العلاقات بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات.
وبحث الأمير محمد بن سلمان مع فلاديمير بوتين المستجدات الإقليمية والدولية.
وناقش ولي العهد والرئيس الروسي عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك.
واكد الأمير محمد بن سلمان وفلاديمير بوتين على مواصلة التنسيق بين البلدين بما يدعم استقرار أسواق البترول ونمو الاقتصاد العالمي.