شكرا لقرائتكم خبر عن «الإسلامية»: إصابة 9 مصلين بكورونا وإغلاق 8 مساجد مؤقتاً والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أغلقت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، أمس 8 مساجد مؤقتاً في خمس مناطق، بعد ثبوت إصابة 9 مصلين بفايروس كورونا ، ليصل مجموع ما تم إغلاقه خلال ثمانية أيام 70 مسجداً، أعيد افتتاح 57 منها بعد الانتهاء من التعقيم واكتمال الجاهزية في إطار الحرص على صحة المصلين وتوفير أعلى معايير السلامة لهم.

وأوضحت في تقريرها أمس، إصابة 5 مصلين بكورنا في 4 من المساجد المغلقة في منطقة الرياض، اثنتان منها في جامع بحي الرحمانية، وحالة واحد في كل من أحياء حطين والشفا بالرياض، وواحدة بمسجد بمحافظة المزاحمية، ومسجد في منطقة المدينة المنورة، ومسجد في محافظة الوجه بمنطقة تبوك، ومسجد في محافظة الخبر بالمنطقة الشرقية، ومسجد في محافظة بلجرشي بمنطقة الباحة، حيث تم رصد حالة واحدة لإصابة كورونا في جميعها.

كما أشارت إلى فتح 5 مساجد بعد اكتمال كافة الإجراءات الاحترازية من التعقيم والصيانة، أربعة منها بمنطقة الرياض ومسجد بمنطقة الحدود الشمالية.

وفي السياق، نفذت الوزارة 21.506 جولات رقابية على مساجد وجوامع المملكة لمتابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية والبروتوكولات الصحية التي اعتمدتها الوزارة بالتنسيق والمتابعة مع الجهات المختصة لمنع انتشار فايروس كورونا وذلك خلال الأسبوع الثاني، ليصل عدد الجولات الرقابية التي نفذتها الوزارة خلال أسبوعين 34.722 جولة رقابية.

ورصدت خلال الأسبوع الثالث 303 مخالفات من منسوبي المساجد والمصلين تمت معالجتها بالتعاون مع الجهات المختصة، ومنها عدم لبس الكمامة، وعدم إحضار السجادة، إضافة إلى عدم تحقيق التباعد الجسدي، وعدم التقيد بمواقيت الصلوات، وفتح المساجد، فيما بلغ عدد المساجد التي تم رصد تراخ في تطبيق الإجراءات الاحترازية 1282 مسجداً بالمناطق وتمت معالجة الملاحظات فيها فوراً.