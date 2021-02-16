منصة «استطلاع».. آلية لتقييم مشروعات الأنظمة واللوائح الحكومية

كشف المركز الوطني للتنافسية، اليوم الإثنين، عن إطلاق منصة استطلاع للمشاركة وإبداء الأراء في مشروعات الأنظمة واللوائح الصادرة عن الجهات الحكومية.

وشارك مركز التنافسية، عبر حسابه الإلكتروني الرسمي الموثق من خلال موقع تويتر، صورة معلوماتية (إنفوجراف) حدد فيه أهداف المنصة مصحوبًا بتغريدة جاء فيها "منصة استطلاع تسهم في توفير بيئة استثمارية آمنة ومستقرة، وذلك من خلال تمكين العموم والقطاع الخاص من المشاركة وإبداء الرأي في المشروعات المُقترحة قبل إقرارها.

وأوضح المركز الوطني للتنافسية، أن منصة استطلاع للمشاركة وإبداء الرأي تتلخص أهدافها في تحقيق النتائج التالية:

- تمكين الأفراد والقطاع الخاص من المشاركة وإبداء الرأي بشأن الأنظمة أو اللوائح الصادرة عن الجهات الحكومية والمتعلقة بالبيئة الاقتصادية والتنموية.

- تعزيز تنافسية المملكة محليًّا ودوليًّا.

- المساهمة في تطوير البيئة التنافسية في المملكة وتحسينها.

- تسهم في توفير بيئة استثمارية آمنة ومستقرة.

- تسعى إلى بناء شراكات استراتيجية مع منظمات ومراكز تطوير التنافسية العالمية.

وأشارت منصة استطلاع، عبر موقعها الإلكتروني، إلى أنه إنفاذًا لقرار مجلس الوزراء رقم (476) وتاريخ15/7/1441 هـ القاضي بقيام المركز الوطني للتنافسية بإنشاء (وحدة دعم الأنظمة واللوائح وما في حكمها) ليكون من اختصاصاتها إنشاء المنصة الإلكترونية الموحدة لاستطلاع آراء العموم والجهات الحكومية والإشراف عليها.

وأوضح المركز الوطني للتنافسية، أن منصة استطلاع تتيح للعموم والقطاع الخاص والجهات الحكومية إبداء مرئياتهم حيال مشروعات الأنظمة واللوائح وما في حكمها ذات الصلة بالشروط الاقتصادية والتنموية.

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