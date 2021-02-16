«النطاق المستحق» للمنشآت.. «الموارد البشرية» تحدد 8 خطوات للتأكد

بينّت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، آلية وطريقة قيام المنشآة بالتأكد من أن نطاقها يعكس النطاق الحقيقي الذي تستحقه المنشأة.

وأوضحت الوزراة، عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، أن برنامج نطاقات يأتي كمعيار جديد لتحفيز المنشأت على توطين الوظائف؛ حيث تقوم الوزارة مستخدمةً آلية حساب التوطين بتصنيف الكيانات داخل كل فئة شريحة النشاط والحجم إلى درجات متفاوتة في التوطين بحيث يتم تصنيف كل كيان مقارنة بمعدل أداء الكيانات الأخرى في نفس الفئة.

وحددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، الخطوات الأساسية التي يمكن من خلالها للمنشآت لتعديل بياناتهم والحصول على التقييم الحقيقي الذي تستحقه، وتتمثل هذه الخطوات في التالي:

- التأكد من تطابق رقم المنشأة في الاستقدام مع بيانات المنشاة في أنظمة وزارة الموارد البشرية و المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ووزارة الداخلية.

- في حالة عدم وجود ملف للمنشأة لدى التأمينات الاجتماعية فعلى المنشأة المسارعة بفتح ملف لها مع تسجيل جميع موظفيه.

- التأكد من تسجيل جميع الموظفين السعوديين في نظام المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية لاحتسابهم في عدد العمالة الإجمالي للمنشأة، وبالتالي تحديد العدد الحقيقي لموظفي المنشأة.

- تسديد كل الرسوم المستحقة على جميع العمالة لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية؛ حيث إنه لن يتم احتساب نسبة التوطين أن وجد هناك عمالة لم يتم السداد عنهم لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

- التأكد من ربط الموظفين السعوديين بفروع المنشأة من خلال موقع التأمينات الاجتماعية التأمينات أون لاين؛ لأنه لن يتم احتساب الموظفين السعوديين الذين لم يتم ربطهم بفروع المنشأة حتى إن تم سداد كامل الرسوم المستحقة عليهم في التأمينات الاجتماعية.

- سيدخل أصحاب العمل في حساب نسبة التوطين في منشأته الفردية دون الحاجة إلى دفع رسوم تأمين شريطة ألا يكون مشتركًا في التأمينات لدى منشأه أخرى.

- في حال كان لدى صاحب العمل أكثر من منشأة فردية فسيتم احتسابه في نسب التوطين في الفرع الرئيسي فقط.

- يحق للشركاء في الشركات الذين يعملون لدى المنشأة تسجيل أسمائهم في التأمينات الاجتماعية كمشتركين وسيتم احتسابهم في نسبة التوطين بشرط تسديد رسوم التأمينات وألا يكونوا مشتركين في منشأة أخرى.

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