تصاريح التجمع التجاري والحكومي.. تطبيق «توكلنا» يوضح الشروط

أوضح تطبيق توكلنا متطلبات واشتراطات الحصول على تصريح تجمع تجاري أو حكومي وكذلك إجراءات مشاركة بطاقة الوضع الصحي.

وأشار توكلنا، عبر الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بالتطبيق، إلى أن التطبيق الذي قامت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) يهدف إلى مساندة الجهود الحكومية لمواجهة فيروس كورونا المستجد «COVID-19».

وأوضحت إدارة توكلنا، أن يلزم لمشاركة بطاقة الوضع الصحة لتابع أو مكفول مع شخص آخر تحقق عدد من المتطلبات أهمها وجود التابع أو المكفول ضمن أفراد الأسرة والمكفولين ووجود حساب للشخص الآخر في توكلنا.

وأضاف تطبيق توكلنا، أنه يلزم أن تكون الحالة الصحية للشخص الأخر سليمة وأن يكون عمره 15 سنة فأكثر، فضلًا عن عدم وجود مشاركة سابقة نشطة لنفس البطاقة.

وحددت إدارة التطبيق آلية وإجراءات ومتطلبات الحصول على تصريح تجمع حكومي أو تجاري وهي كالتالي:

- كتابة اسم مقر التجمع

- تحديد عدد الزائرين أو الموظفين المسموح به للمكان

- إضافة الأشخاص المفوضين بالإطلاع على التصريح (اختياري)

- تحديد نصف القطر التقريبي للمكان (بحد أدنى 200 متر)

- تحديد الموقع على الخارطة

- طلب تصريح التجمع

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