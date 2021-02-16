السلالة الجديدة تدخل العراق



أعلن وزير الصحة العراقي، حسن التميمي، تسجيل إصابة بالسلالة الجديدة لفيروس كورونا سريع الانتشار في العراق. وقال التميمي للصحفيين:«أظهرت الفحوصات المختبرية في العراق تسجيل إصابة بالسلالة الجديدة لفيروس كورونا سريعة الانتشار في العراق»، وكشف عن بدء الاستعدادات لمواجهة السلالة الجديدة، مشددًا على ضرورة الالتزام بالتعليمات الصحية.

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