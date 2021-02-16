شروط يجب توفيرها في الإسكان الجماعي للأفراد 5

مساكن العمالة
أوضح وكيل أمين المنطقة الشرقية المساعد للتعمير والمشاريع المهندس مازن بخرجي، في ورشة عمل نظمتها عن بُعد غرفة الشرقية، أن الأمانة وبالتنسيق مع المنشآت مستمرة في مشروع التحسين حتى تكتمل كافة اشتراطات السلامة والبيئة اللازمة في جميع مساكن العمالة بالشرقية، لافتا إلى أن الأمانة عملت على اتخاذ عدة إجراءات سريعة في هذا المشروع خصوصا فيما يتعلق بفيروس كورونا للحد من انتشاره بين العمالة، وإجراءات أُخرى تُراعي التطوير والتنظيم على المدى الطويل لسكن العمال، كالعمل على تحديث اللائحة للشروط الصحية لمساكن العمالة. بين أن ملف سكن العمالة من الملفات التي حظيت بأولوية كبيرة على كافة القطاعات المعنية، لاسيما وأن جائحة كورونا لعبت دورًا في تسريع خُطى العمل على ذلك الملف ومعالجة كافة تحدياته، لافتًا إلى إيجاد بيئة ملائمة لسكن العمال تمثل عامل جذب استثماري في ظل مستهدفات الرؤية الاستثمارية.
إيجابيات الجائحة
قال مدير عام صحة البيئة بالأمانة الدكتور عبدالرحمن الشهيل، إن مبادرة تحسين سكن العمال، انطلقت في ضوء ظروف الجائحة، وتواكب الإجراءات الاحترازية والوقائية التي اتخذتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا، مؤكدا المضي قدما لتحقيق سكن عمالة ملائم ومتوافق مع اشتراطات الصحة العامة، وذات مواصفات عالية ومتوافقة مع اشتراطات الصحة والسلامة.
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