ترتيب المناطق
تلت الرياض مكة المكرمة بـ 31423 ثم الشرقية بـ20123 والمدينة المنورة بـ13046 ثم القصيم بـ15782 وثم الجوف بـ9398 والباحة بـ 6565 وعسير 4151.
بروتوكولات وقائية
يذكر أن الحد الأقصى المسموح به في التجمعات العائلية وغير العائلية داخل المنازل أو الاستراحات أو المزارع أو في المناسبات الاجتماعية ونحوها هو 20 شخصا. وتبلغ عقوبة عدم التزام منشآت القطاع الخاص بالإجراءات الاحترازية والتدابير (البروتوكولات) الوقائية، ويشمل ذلك إدخال غير الملتزمين بالكمامة الطبية أو القماشية أو ما يغطي الأنف والفم، وعدم تأمين المطهرات والمعقمات في الأماكن المخصصة لها، وعدم قياس درجة حرارة الموظفين والعملاء عند مداخل المولات والمراكز التجارية وغيرها.
إجراءات معتمدة
تحددت عقوبة عدم استخدام الكمامات الطبية أو القماشية أو ما يغطي الأنف والفم، وعدم الالتزام بمسافات التباعد الاجتماعي، ورفض قياس درجة الحرارة عند دخول القطاعين العام أو الخاص، وعدم الالتزام بالإجراءات المعتمدة عند ارتفاع درجة الحرارة عن 38 درجة مئوية بغرامة 1000 ريال، وتتضاعف هذه العقوبة في حال التكرار.
|166533 إجمالي مخالفات المناطق
الرياض 56636
مكة المكرمة 31423
المدينة المنورة 13046
الشرقية 20123
تبوك 4948
الحدود الشمالية 1998
الجوف 9398
جازان 1433
عسير 4151
نجران 1209
حائل 3518
القصيم 15782
الباحة 6565
كانت هذه تفاصيل خبر 166 ألف مخالفة للإجراءات الاحترازية خلال شهرين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.