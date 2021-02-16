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166 ألف مخالفة للإجراءات الاحترازية خلال شهرين

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بلغ إجمالي مخالفات الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة لمواجهة جائحة فيروس «166533» مخالفة على مناطق المملكة منذ 4 يناير وحتى 14 فبراير، سجلت الرياض أعلى مناطق المخالفات بـ 56636، أما نجران الأقل فكانت الأقل بـ 1209.

ترتيب المناطق

تلت الرياض مكة المكرمة بـ 31423 ثم الشرقية بـ20123 والمدينة المنورة بـ13046 ثم القصيم بـ15782 وثم الجوف بـ9398 والباحة بـ 6565 وعسير 4151.

بروتوكولات وقائية

يذكر أن الحد الأقصى المسموح به في التجمعات العائلية وغير العائلية داخل المنازل أو الاستراحات أو المزارع أو في المناسبات الاجتماعية ونحوها هو 20 شخصا. وتبلغ عقوبة عدم التزام منشآت القطاع الخاص بالإجراءات الاحترازية والتدابير (البروتوكولات) الوقائية، ويشمل ذلك إدخال غير الملتزمين بالكمامة الطبية أو القماشية أو ما يغطي الأنف والفم، وعدم تأمين المطهرات والمعقمات في الأماكن المخصصة لها، وعدم قياس درجة حرارة الموظفين والعملاء عند مداخل المولات والمراكز التجارية وغيرها.

إجراءات معتمدة

تحددت عقوبة عدم استخدام الكمامات الطبية أو القماشية أو ما يغطي الأنف والفم، وعدم الالتزام بمسافات التباعد الاجتماعي، ورفض قياس درجة الحرارة عند دخول القطاعين العام أو الخاص، وعدم الالتزام بالإجراءات المعتمدة عند ارتفاع درجة الحرارة عن 38 درجة مئوية بغرامة 1000 ريال، وتتضاعف هذه العقوبة في حال التكرار.

166533 إجمالي مخالفات المناطق

الرياض 56636

مكة المكرمة 31423

المدينة المنورة 13046

الشرقية 20123

تبوك 4948

الحدود الشمالية 1998

الجوف 9398

جازان 1433

عسير 4151

نجران 1209

حائل 3518

القصيم 15782

الباحة 6565


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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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