السعودية اليوم / تونس تسجل 305 إصابات جديدة بفيروس كورونا



تونس 04 رجب 1442 هـ الموافق 16 فبراير 2021 م واس

سجلت تونس 305 إصابات جديدة بفيروس

وأفادت وزارة الصحة التونسية في بيان لها أمس الاثنين، أن إجمالي عدد الإصابات بلغ 223,549 إصابة، فيما بلغ إجمالي عدد الوفيات 7575 وفاة.

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تونس 04 رجب 1442 هـ الموافق 16 فبراير 2021 م واسسجلت تونس 305 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) و 31 حالة وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.وأفادت وزارة الصحة التونسية في بيان لها أمس الاثنين، أن إجمالي عدد الإصابات بلغ 223,549 إصابة، فيما بلغ إجمالي عدد الوفيات 7575 وفاة.// انتهى //00:48ت م0004

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