السعودية اليوم / الأردن تبدأ حملة تطعيم اللقاح المضاد لكوفيد-19 للاجئين السوريين



عمّان 04 رجب 1442 هـ الموافق 16 فبراير 2021 م واس

بدأت الحكومة الأردنية يوم أمس الاثنين حملة تطعيم اللقاح المضاد لمرض كوفيد 19 للاجئين السوريين في مخيم الزعتري شمالي الأردن.

وقال مسؤول العلاقات الخارجية في مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين محمد الطاهر: إن قرابة 2000 لاجئ سجلوا على منصة وزارة الصحة الأردنية من أجل تلقي اللقاح.

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