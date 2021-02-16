السعودية اليوم / الجزائر تسجل 183 إصابة جديدة بفيروس كورونا



الجزائر 04 رجب 1442 هـ الموافق 16 فبراير 2021 م واس

سجّلت الجزائر 183 إصابة جديدة بفيروس

وأوضحت وزارة الصحة الجزائرية أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 169 ، فيما بلغ عدد الوفيات 2943 .

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الجزائر 04 رجب 1442 هـ الموافق 16 فبراير 2021 م واسسجّلت الجزائر 183 إصابة جديدة بفيروس كورونا و4 حالات وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية ليرتفع عدد الإصابات إلى 110894 إصابةً.وأوضحت وزارة الصحة الجزائرية أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 169 ، فيما بلغ عدد الوفيات 2943 .// انتهى //00:10ت م0001

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