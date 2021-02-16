السعودية اليوم / "واس" ترصد التزام المراكز التجارية في محافظة ينبع بتطبيق الإجراءات الاحترازية



ينبع 03 رجب 1442 هـ الموافق 15 فبراير 2021 م واس

رصدت وكالة الأنباء

وتضمنت الاجراءات لبس الكمامة وقياس درجة الحرارة وتفعيل تطبيق توكلنا والاقتصار على تقديم الطلبات الخارجية والحرص على التباعد، من أجل الحفاظ على سلامة الجميع .

// انتهى //

23:53ت م

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ينبع 03 رجب 1442 هـ الموافق 15 فبراير 2021 م واسرصدت وكالة الأنباء السعودية واس في جولة ميدانية اليوم، التزام المراكز التجارية والأسواق والمطاعم بمحافظة ينبع بتطبيق الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19".وتضمنت الاجراءات لبس الكمامة وقياس درجة الحرارة وتفعيل تطبيق توكلنا والاقتصار على تقديم الطلبات الخارجية والحرص على التباعد، من أجل الحفاظ على سلامة الجميع .// انتهى //23:53ت م0220

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