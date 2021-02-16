السعودية اليوم / أمانة نجران تنفذ 125 جولة رقابية على المنشآت التجارية



نجران 03 رجب 1442 هـ الموافق 15 فبراير 2021 م واس

نفذت أمانة منطقة نجران ممثلة ببلدياتها الفرعية اليوم 125 جولة رقابية، أسفرت عن إغلاق 12 منشآت تجارية ، وتحرير 40 مخالفة لمنشآت أخرى لمخالفتها للإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية.

وأكد أمين المنطقة المهندس عيد بن نايف العتيبي، أن هناك تجاوب كبير من قبل المراكز والمنشآت التجارية ومنافذ البيع في تطبيق الإجراءات الاحترازية،مع استمرار الجولات الميدانية على جميع المنشآت التجارية للتأكد من التزامها بالاشتراطات الصحية.

وأهابت أمانة نجران بالمواطنين والمقيمين التعاون والإبلاغ عن أي ملاحظات وشكاوى عبر رقم البلاغات الموحد 940.

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23:15ت م

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