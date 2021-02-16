السعودية اليوم / لوكسمبورغ تسجل 39 إصابة جديدة بفيروس كورونا



لوكسمبورغ 03 رجب 1442 هـ الموافق 15 فبراير 2021 م واس

سجلت لوكسمبورغ 39 إصابة جديدة بفيروس

وأشارت وزارة الصحة في لوكسمبورغ في بيان اليوم، إلى بلوغ إجمالي عدد الإصابات 52923 ، فيما بلغت حصيلة الوفيات 611 .

// انتهى //

22:59ت م

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لوكسمبورغ 03 رجب 1442 هـ الموافق 15 فبراير 2021 م واسسجلت لوكسمبورغ 39 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) و أربع حالات وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.وأشارت وزارة الصحة في لوكسمبورغ في بيان اليوم، إلى بلوغ إجمالي عدد الإصابات 52923 ، فيما بلغت حصيلة الوفيات 611 .// انتهى //22:59ت م0216

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