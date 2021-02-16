اخبار السعوديه

السعودية اليوم / لوكسمبورغ تسجل 39 إصابة جديدة بفيروس كورونا

0 نشر
0 تبليغ


لوكسمبورغ 03 رجب 1442 هـ الموافق 15 فبراير 2021 م واس
سجلت لوكسمبورغ 39 إصابة جديدة بفيروس المستجد (كوفيد 19) و أربع حالات وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.
وأشارت وزارة الصحة في لوكسمبورغ في بيان اليوم، إلى بلوغ إجمالي عدد الإصابات 52923 ، فيما بلغت حصيلة الوفيات 611 .
// انتهى //
22:59ت م
0216

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / لوكسمبورغ تسجل 39 إصابة جديدة بفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا