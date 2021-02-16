محمد الفلاح - السعودية: إيران الطرف المخرب في القضية اليمنية

الإثنين 15 فبراير 2021

قالت السعودية، الإثنين، إن إيران طرف مخرب في القضية اليمنية ولا ينبغي أن يكون لها دور في حل الأزمة.



وأكد المندوب الدائم للسعودية بالأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المعلمي، خلال تصريحات لقناة العربية السعودية، أن المملكة لا تحتاج لإذن أحد للدفاع عن مصالحها والتصدي لهجمات مليشيات الحوثي الإرهابية.

وتابع أن "مليشيات الحوثي منظمة إرهابية بالنسبة لنا وسنتعامل معها على هذا الأساس"، مشيراً إلى أنه" لا نعتقد أن حل القضية اليمنية يعتمد على عقد أي تفاهمات مع إيران".

وأكد المندوب السعودي لدى الأمم المتحدة أن حل الأزمة اليمنية لن يتم إلا من خلال المسارات الدبلوماسية بين اليمنيين.

والأحد، قال المتحدث باسم التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن العميد الركن تركي المالكي إن مليشيا الحوثي الانقلابية تنفذ أجندة الحرس الثوري الإيراني.

وأضاف أن "قادة مليشيا الحوثي لا يزالون على قوائم الإرهاب"، مشيرا إلى أن "هناك تصعيد من قبلهم بمحاولات استهداف أهداف مدنية".

وأشار إلى أن "مليشيا الحوثي تقوم بحرب وكالة نيابة عن النظام الإيراني وتنفذ مخططات جنرالات طهران".

وشدد المالكي على أن التحالف ملتزم بالقوانين الدولية، إلا أن ذلك لا يمنعه من الرد على المليشيات على أرض الواقع.

وتأتي تصريحات المالكي بعد إعلان التحالف العربي اعتراض مسيرتين مفخختين أطلقتهما مليشيا الحوثي باتجاه خميس مشيط جنوبي السعودية.

وكثفت مليشيا الحوثي الإرهابية من هجماتها على جنوب السعودية في الفترة الماضية عبر إرسال طائرات بدون طيار مفخخة منها ما تم تصنيعه في إيران، ما أسفر عن أضرار مادية كان أحدثها الحريق الذي اندلع في إحدى الطائرات المدنية في مطار أبها الأسبوع الماضي.