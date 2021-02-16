عسيري: لقاح كورونا لا يؤثر على الخصوبة وفعاليته لا تقل عن 5 شهور

الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-16

متابعات الخليج 365 - الرياض

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أكد وكيل وزارة الصحة، الدكتور عبدالله عسيري، أن ما تم التفاهم عليه مع شركة فايزر هو 10 ملايين جرعة من لقاح كورونا، وهناك محاولات لإضافة أرقام أخرى، موضحًا لقاح أسترازينيكا لن يقرّ التلقيح به إلا بعد اعتماد هيئة الغذاء والدواء.

تأخر الحصول على الجرعة الثانية:

وأضاف خلال حواره إلى برنامج “في الصورة” المذاع على قناة روتانا خليجية، أنه لا مشكلة في تأخر الحصول على الجرعة الثانية، ولا حاجة لإعادة الجرعة الأولى في حال تأخرها، والفاعلية القصوى تبدأ بعد أسبوعين من الجرعة الثانية.

ولفت عسيري إلى أن اللقاح لا يحتوي على فيروس، بل “بروتين من الفيروس”، ولا يمكن أن ينشط ويسبب المرض، متابعًا أن المناعة الطبيعية أفضل من المناعة المكتسبة، لكن في بعض الأحيان تكون المناعة الناتجة عن اللقاح أفضل، والاعتماد على المناعة الطبيعية مع كورونا مغامرة لا يُنصح بها.

الفعالية 5 أشهر:

وتابع أن فعالية لقاح كورونا لا تقل عن 5 شهور، ولا نستطيع حتى الآن أن نحدد حتى الآن المدة القصوى للحماية، مشيرًا إلى أن اللقاح لا يؤثر أبدًا على الخصوبة، ولا يعلم من أين أتت هذه الفكرة.

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