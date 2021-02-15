شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق 12 منشأة تجارية مخالفة للإجراءات الاحترازية بنجران والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أجرت أمانة منطقة نجران ممثلة ببلدياتها الفرعية اليوم 125 جولة رقابية، أسفرت عن إغلاق 12 منشأة تجارية، وتحرير 40 مخالفة لمنشآت أخرى لمخالفتها للإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية.

وأكد أمين المنطقة المهندس عيد بن نايف العتيبي، أن هناك تجاوب كبير من قبل المراكز والمنشآت التجارية ومنافذ البيع في تطبيق الإجراءات الاحترازية، مع استمرار الجولات الميدانية على جميع المنشآت التجارية للتأكد من التزامها بالاشتراطات الصحية.