شكرا لقرائتكم خبر عن «صحة الرياض» تضبط موقعين مخالفين يُستخدمان كعيادات أسنان والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - بمتابعة مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الرياض الدكتور حسن بن علي الشهراني، ضبطت «صحة الرياض»، بالتعاون مع الأجهزة الأمنية، عمالة وافدة قامت بتشغيل عيادات منزلية مخالفة للأسنان في فيلتين سكنيتين.

وأوضحت «صحة الرياض» أنه بناء على بلاغ ورد لإدارة الالتزام، وتم التفاعل معه، تم الوقوف على الموقعين المخالفين وضبطهما، إذ تم ضبط عمالة مخالفة تعمل في مهنة طب الأسنان في عيادتين بشكل مخالف، دون ترخيص بمزاولة المهنة أو ترخيص للعيادتين.

وأعلنت إيقافهم مباشرة عن ممارسة العمل وتسليمهم للشرطة لإحالتهم للنيابة للتحقيق، واتخاذ كافة الإجراءات النظامية.

وشددت «صحة الرياض» أن الجولات التفتيشية والتفقدية مستمرة، ولن تتهاون في فرض عقوبات صارمة تجاه أي منشأة صحية مخالفة أو متهاونة بالإجراءات النظامية أو بالتطبيقات المتعلقة بصحة المجتمع.

ووفقًا للمادة 28 من نظام مزاولة المهن الصحية، فإنّه يعاقب بالسجن مدة تصل إلى 6 أشهر، وبغرامة تصل إلى 100 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كل من زاول المهن الصحية دون ترخيص، ومن قدم بيانات غير مطابقة للحقيقة، أو استعمل طرقًا غير مشروعة كان من نتيجتها منحه ترخيصًا بمزاولة المهن الصحية، ومن استعمل وسيلة من وسائل الدعاية يكون من شأنها حمل الجمهور على الاعتقاد بأحقيته في مزاولة المهن الصحية خلافًا للحقيقة، ومن انتحل لنفسه لقبًا من الألقاب التي تطلق عادة على مزاولي المهن الصحية، ومن وجدت لديه آلات أو معدات مما يستعمل عادة في مزاولة المهن الصحية، دون أن يكون مرخصًا له بمزاولة تلك المهن أو دون أن يتوفر لديه سبب مشروع لحيازتها، ومن تاجر بالأعضاء البشرية، أو قام بعملية زراعة عضو بشري مع علمه أنه تمّ الحصول عليه عن طريق المتاجرة.

ونوهت إلى أنها تواصل الجولات التفتيشية، التي تنفذها الفرق المختصة بالالتزام، وكذلك ما يصل من بلاغات من قبل مستفيدي الخدمة على @SaudiMOH937.

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