شكرا لقرائتكم خبر الشورى يدعو إلى تنويع مصادر دخل هيئة الترفيه لخفض عجز الفعاليات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وافق مجلس الشورى خلال جلسته أمس - عبر الاتصال المرئي - برئاسة رئيس المجلس الدكتور عبدالله آل الشيخ، على عدد من التوصيات التي تضمنها تقرير لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للترفيه للعام المالي 1440 / 1441هـ.

واتخذ المجلس قراره بعد استماعه لتقرير تضمن وجهة نظر لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه ما تضمنه التقرير السنوي للهيئة العامة للترفيه للعام المالي 1440 / 1441هـ، أثناء طرحه للنقاش في جلسة سابقة، وتضمن القرار أن على الهيئة العمل على تنويع مصادر دخلها بما يضمن استدامتها ماليا للقيام ببرامجها وأنشطتها، وتحديد خططها المستقبلية لخفض العجز المترتب على إقامة الفعاليات، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لضمان اكتمال البنية التحتية اللازمة لأنشطة الترفيه، ووضع الخطط المناسبة لها، داعيا في الوقت نفسه إلى الإسراع في اعتماد مشروع نظام الترفيه.

ودعا الهيئة إلى قياس رضا المستفيدين من فعالياتها، وتوضيح أهدافها الكمية والنوعية وما تحقق مقارنة بالمستهدف، ونتائج دراستها الإحصائية التي توضح ترابط إنجازات الترفيه مع أهداف الرؤية الاقتصادية والاجتماعية في رؤية المملكة.

بعد ذلك اطلع المجلس على وجهة نظر اللجنة الأمنية، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي لوزارة الدفاع للعام المالي 1440 / 1441هـ، أثناء طرحه للمناقشة في جلسة سابقة، حيث صوت المجلس بعد ذلك على ما تضمنه التقرير من توصيات تهدف إلى تعزيز ودعم أعمال الوزارة وخططها.

وتضمن القرار المطالبة بتمكين هيئة تطوير بوابة الدرعية من تحقيق خطتها الاستراتيجية في تحويل الدرعية لوجهة تاريخية سعودية على المستوى العالمي، داعيا الهيئة إلى مراعاة ضوابط اليونسكو في المواقع غير المسجلة، مثل حي غصيبة، والتعامل معه كموقع أثري عند تأهيله، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة فيما يخص الأصول الثقافية، لمراعاة الشمولية وعدم التكرار بما يحقق مستهدفات الهيئة، كما طالب الهيئة بتعزيز القنوات الإعلامية والاتصالية المحلية والخارجية؛ لتشجيع الاستثمار في مشروعات الهيئة، مما يساعدها على تحقيق أهدافها الاستراتيجية لتحقيق الاستدامة المالية وفرص التوطين الوظيفي، وزيادة البرامج التي تخدم المجتمع المحلي للدرعية، وتسهم في بناء قدرات أبنائه وبناته.

عقب ذلك انتقل المجلس ضمن جدول أعمال جلسته إلى مناقشة تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة، بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للإحصاء للعام المالي 1440 / 1441هـ، وذلك بعد أن أتمت اللجنة دراسة التقرير وقدمت عليه عددا من التوصيات.

مطالبات موجهة لهيئة الإحصاء خلال الجلسة: