33 مؤشرا تشكل استراتيجية جامعة الأميرة نورة 2025

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تستند الخطة الاستراتيجية 2025، لجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، على 4 توجهات رئيسة و7 أهداف و28 مبادرة و33 مؤشرا استراتيجيا، تتماشى مع رؤية المملكة 2030، والتطلعات الطموحة لوزارة التعليم، ومتطلبات التحول في نظام الجامعات الجديد، وذلك وفق أسس علمية تقوم على قياس مؤشرات الأداء والمقارنات المرجعية، التي تكفل تحقيق الأهداف وفق خطط زمنية.

وتأتي التوجهات الـ 4 الرئيسة للخطة كقاعدة استراتيجية للخطة، حيث يشترك توجه المخرجات التنافسية مع جامعات المملكة؛ بهدف تحويل التعليم العالي من التعليم فقط إلى التعليم بهدف التنمية الاقتصادية، بينما يمثل توجه (امرأة ممكنة) قيمة مهمة، باعتبار الجامعة إحدى أهم الشواهد على تمكين المرأة السعودية في المملكة، لوجود عدد من الكيانات الداعمة لهذا التوجه مثل: المرصد الوطني للمرأة، مركز الأبحاث الواعدة في البحوث الاجتماعية ودراسات المرأة، جائزة الأميرة نورة للتميز النسائي التي انطلقت هذا العام في دورتها الثالثة برعاية كريمة من خادم الحرمين الشريفين.

وأوضحت رئيسة الجامعة الدكتورة إيناس العيسى، أن الخطة الاستراتيجية للجامعة تعد دليلا مستقبليا يستلهم التوجهات الحديثة للجامعة، ويتوافق مع معايير نظام الجامعات الجديد، ويمكن الجامعة من تقديم مخرجات تنافسية ويحقق رسالتها ويؤكد قيمها، مشيرة إلى أن الجامعة انتهجت منهجا علميا يسير وفق خريطة واضحة التصور ابتداء من تحديد الأولويات وانتهاء بتحقيق الأهداف المأمولة.

وبينت أن الخطة الاستراتيجية تتضمن 7 أهداف منبثقة عن توجهات الخطة الاستراتيجية 2025، حيث تتمثل هذه الأهداف في (كفاءات منافسة في الاقتصاد الوطني، برامج أكاديمية متجددة تستشرف المستقبل، ريادة المرأة في مسيرة التنمية الوطنية، منظومة البحث والابتكار وريادة الأعمال، قيادة التأثير المعرفي والمجتمعي، ممكنات مؤسسية تدعم التميز والاستدامة والاستقرار المالي، حياة جامعية داعمة للصحة والرفاهية)، ويندرج تحت هذه الأهداف 28 مبادرة متنوعة.

التوجهات الـ4 للاستراتيجية