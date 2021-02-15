إحالة مواطن قاد مركبته بتهور إلى النيابة العامة

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وأفاد المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة المقدم زيد الدباش، في بيانه أمس، بأن الجهات الأمنية المختصة تمكنت من القبض على مواطن في العقد الثالث من العمر، وثق قيادته لمركبته بطريقة متهورة على أحد الطرق الرئيسة في المنطقة معرضا حياته وحياة الآخرين للخطر ونشر ذلك على مواقع التواصل، مما يعد مخالفة لنظام الجرائم المعلوماتية، وجرى إيقافه واتخذت بحقه كافة الإجراءات النظامية الأولية، وإحالته إلى فرع النيابة العامة.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أحالت الجهات الأمنية بمنطقة عسير مواطنا إلى النيابة العامة إثر قيادته مركبته بطريقة متهورة على أحد الطرق الرئيسة معرضا حياته وحياة الآخرين للخطر وتوثيق فعلته.وأفاد المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة المقدم زيد الدباش، في بيانه أمس، بأن الجهات الأمنية المختصة تمكنت من القبض على مواطن في العقد الثالث من العمر، وثق قيادته لمركبته بطريقة متهورة على أحد الطرق الرئيسة في المنطقة معرضا حياته وحياة الآخرين للخطر ونشر ذلك على مواقع التواصل، مما يعد مخالفة لنظام الجرائم المعلوماتية، وجرى إيقافه واتخذت بحقه كافة الإجراءات النظامية الأولية، وإحالته إلى فرع النيابة العامة.

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