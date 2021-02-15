الإطاحة بـ4 أشخاص انتحلوا صفة رجال أمن

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وأوضح المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة العقيد يزيد النومس، في بيانه أمس، أن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها أسفرت عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من القبض على أربعة مواطنين في العقد الثاني من العمر، لدخولهم أحد مقرات سكن العمالة منتحلين صفة رجال أمن والاعتداء عليهم ومحاولة سلب ما بحوزتهم من مبالغ مالية، وضبط بحوزة أحدهم على عدد من أقراص الإمفيتامين المخدر، وجرى إيقافهم واتخذت بحقهم كل الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تمكنت الجهات الأمنية بمنطقة الجوف من الإطاحة بأربعة مواطنين في العقد الثاني من العمر، انتحلوا صفة رجال الأمن ودخلوا لسكن عمالة واعتدوا عليهم وحاولوا سلبهم.وأوضح المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة العقيد يزيد النومس، في بيانه أمس، أن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها أسفرت عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من القبض على أربعة مواطنين في العقد الثاني من العمر، لدخولهم أحد مقرات سكن العمالة منتحلين صفة رجال أمن والاعتداء عليهم ومحاولة سلب ما بحوزتهم من مبالغ مالية، وضبط بحوزة أحدهم على عدد من أقراص الإمفيتامين المخدر، وجرى إيقافهم واتخذت بحقهم كل الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.

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