القبض على سارقي منازل بجدة

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وأوضح المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الرائد محمد الغامدي، في بيانه أمس أن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت عن تمكن الجهة المختصة بشرطة محافظة جدة من القبض على ثلاثة مواطنين في العقدين الرابع والخامس من العمر، لارتكابهم سرقات عدة من المنازل بذات النمط والسلوك الإجرامي، حيث بلغت قيمة المسروقات 50 ألف ريال؛ جرى إيقافهم واتخذت بحقهم كافة الإجراءات النظامية الأولية وإحالتهم لفرع النيابة العامة.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قبضت الجهات الأمنية بمنطقة مكة المكرمة على ثلاثة مواطنين نفذوا سرقات من منازل بمحافظة جدة حيث بلغت قيمة المسروقات 50 ألف ريال.وأوضح المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الرائد محمد الغامدي، في بيانه أمس أن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت عن تمكن الجهة المختصة بشرطة محافظة جدة من القبض على ثلاثة مواطنين في العقدين الرابع والخامس من العمر، لارتكابهم سرقات عدة من المنازل بذات النمط والسلوك الإجرامي، حيث بلغت قيمة المسروقات 50 ألف ريال؛ جرى إيقافهم واتخذت بحقهم كافة الإجراءات النظامية الأولية وإحالتهم لفرع النيابة العامة.

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