شكرا لقرائتكم خبر حملات لمتابعة التزام المتسوقين بالبروتوكولات في مكة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - كثفت فرق الرقابة بأمانة العاصمة المقدسة جولاتها الرقابية على الأسواق والمتاجر للتأكد من تقيد والتزام المتسوقين بالبروتوكولات الصحية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد

وأكدت الأمانة أنها تتابع عبر فرقها الميدانية تطبيق أصحاب المجمعات ومراكز التسوق للإجراءات الاحترازية حفاظا على سلامة وصحة المرتادين من إجراء المسح النشط وتوفير تطبيق (توكلنا) وأجهزة قياس درجة حرارة الجسم، وتعيين ضابط اتصال من رجال الأمن للتنسيق في تنظيم المتسوقين، ووضع مسارات التباعد الاجتماعي أمام المحلات التي يحصل بها زحام متسوقين لتنظيم عملية الدخول وتوفير كمامات وقفازات بشكل كاف للمتسوقين.

فيما دعت إدارة المراكز والأسواق والمولات التجارية بالعاصمة المقدسة لتعاون المواطنين والمقيمين لتفادي الزحام والتقيد بوضع التنظيم في الدخول والخروج وضرورة تفعيل تطبيق (توكلنا) وارتداء الكمامات والقفازات وتعقيم الأيدي وعدم اصطحاب الأطفال وترك المسافات بما لا يقل عن مترين بين المتسوق والآخر لكي يتحقق الهدف المرجو من تطبيق هذه الاحترازات في تأمين السلامة والصحة للجميع.

من جهة أخرى نفذت الأمانة ممثلة في بلدية الغزة الفرعية جولاتها الرقابية على 56 منشأة ضمن نطاق البلدية؛ للتأكد من صلاحية المواد الغذائية المعروضة للبيع، نتج عنها رصد مخالفات متعلقة بالصحة العامة، وطبقت بحقها لائحة الجزاءات والغرامات.

كما نفذت الفرق الرقابية في بلدية العزيزية الفرعية جولة رقابية على المنشآت الغذائية ضمن نطاقها الإشرافي، للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية وصلاحية المواد الغذائية المعروضة للبيع، أسفرت عن مصادرة 15 كجم من المواد الغذائية الفاسدة ومجهولة المصدر وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية.

بدورها ضبطت وكالة البلديات ممثلة في بلدية المسفلة الفرعية 4 منشآت غير ملتزمة بالإجراءات الاحترازية، خلال جولات رقابية على المنشآت الغذائية والمتعلقة بالصحة العامة أسفر عنها زيارة 12 منشأة

إلى ذلك عقد فريق كفاءة الإنفاق بالأمانة اجتماعا مع الإدارة العامة للنظافة بهدف تطوير دراسة فرص كفاءة الإنفاق في عقود النظافة وإعادة هيكلة بعض البنود وتفعيل دور القطاع الخاص.

أبرز المخالفات: