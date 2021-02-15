شكرا لقرائتكم خبر تسجيل 314 إصابة جديدة بكورونا وشفاء 341 حالة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - سجلت وزارة الصحة أمس 314 إصابة بفيروس كورونا المستجد، وشفاء 341 حالة، و5 وفيات، ليصبح إجمالي الحالات 373,046 حالة، من بينها 2682 حالة نشطة، منها 472 حالة حرجة.

ودعت الوزارة في بيانها الجميع إلى أهمية التسجيل في تطبيق (صحتي) للحصول على لقاح كورونا حفاظا على صحتهم وسلامتهم، وحماية لهم من الإصابة بفيروس (كوفيد 19)، مشيرة إلى إجراء 49,060 فحصا مخبريا خلال الـ24 ساعة الماضية.

ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات الفيروس، مؤكدة مجانية الحصول على اللقاح لجميع المواطنين والمقيمين، وذلك إنفاذا لتوجيهات القيادة الحكيمة.

وأهابت الوزارة بأفراد المجتمع كافة إلى الاستفادة من خدمات عيادات (تطمن) التي هيأتها لخدمة كل من يشعر بأعراض كورونا مثل (ارتفاع في درجة الحرارة، وضيق في التنفس، وألم في الصدر، وسعال، واحتقان الحلق، وإسهال، وفقدان حاسة الشم والتذوق)، وتقديم الرعاية الطبية والعلاج اللازم لهم، لافتة إلى أن العيادات يمكن زيارتها دون ححز موعد، وتوجد في بعض المراكز الصحية وبعض المستشفيات في مختلف مناطق المملكة، وتعمل على مدار الساعة، وبعضها لمدة 16 ساعة طوال أيام الأسبوع.

توزيع الحالات على المناطق

الرياض 154

الشرقية 60

مكة المكرمة 47

المدينة المنورة 9

حائل 5

تبوك 3

القصيم 9

نجران 4

جازان 3

عسير 3

الباحة 7

الجوف 4

الحدود الشمالية6

إجمالي الحالات

الإصابات373,046

الحالات النشطة 2682

المتعافون 363,926

الوفيات 6438