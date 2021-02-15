شكرا لقرائتكم خبر مخالفة التدابير الوقائية تغلق 181 منشأة تجارية بجدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أغلقت أمانة محافظة جدة وبلديات المحافظات التابعة لها 181 منشأة تجارية خالفت تعليمات التدابير الوقائية، وذلك خلال حملات الرقابة الميدانية المشتركة مع الجهات المعنية لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد

وأوضحت الأمانة أن الفرق الميدانية نفذت 4430 جولة رقابية في نطاق 19 بلدية فرعية و15 بلدية محافظة، فيما رصدت نحو 264 مخالفة، مبينة أن الجولات شملت المراكز والمحلات التجارية والمطاعم والمقاهي، للتأكد من تطبيقها للبروتوكولات الوقائية والإجراءات الاحترازية وتعليق تقديم خدمات الطلبات الداخلية، بجانب إغلاق دور السينما والمراكز الترفيهية الداخلية، وأماكن الألعاب الداخلية المستقلة أو الموجودة في المطاعم ومراكز التسوق، والصالات والمراكز الرياضية، بالإضافة لقاعات الأفراح والمناسبات وما في حكمها.

من جهة ثانية رفعت إدارة رصد ومعالجة الظواهر السلبية بوكالة البلديات الفرعية 781 سيارة مهملة وتالفة خلال يناير الماضي.

وأوضح وكيل الأمين للبلديات الفرعية المهندس محمد المطيري أمس أن أعمال الإزالة ضمن جولات ميدانية لرصد السيارات المهملة والتالفة، بعد أن تركها أصحابها فترات زمنية طويلة، وما تسببت فيه من تشويه للمظهر العام وتعطيل الحركة المرورية في شوارع وميادين المحافظة.

وأكد استمرار الأمانة في جهودها الرقابية للمحافظة على المشهد البصري للمدينة وسلامة المرافق العامة لسكان المحافظة.