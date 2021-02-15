التخصصات الصحية توافق على تأسيس برنامج طب السمنة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ‏وافقت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية الأسبوع الماضي على تأسيس برنامج تخصص دقيق في طب السمنة مدته سنة، واشترطت للتقدم للبرنامج حصول المتقدم على شهادة الاختصاص السعودية أوما يعادلها في طب الأسرة أو الطب الباطني، وكذلك شهادة الاختصاص السعودية أو ما يعادلها في أمراض الغدد الصماء والاستقلاب، وبرسوم للبرنامج 12 ألف ريال.

وأوضح طبيب الأسرة المدرب لزمالة طب الأسرة الدكتور عبدالله القويضي لـ»مكة» أن القرار خطوة في الاتجاه الصحيح لتحقيق أحد أهداف رؤية المملكة 2030 في جودة الحياة، والتي تهدف لخفض السمنة في السعودية، حيث إنها ما زالت من الدول العشر الأولى من حيث معدلات السمنة فيها، وهذا القرار سيمكن طبيب الأسرة بعد التخصص في طب السمنة، من خدمة المرضى بشكل أكثر فاعلية، فضلا عن أن التخصص الدقيق في طب السمنة وتوفره بشكل أكبر سيقلل من اتجاه مرضى السمنة لخيار الجراحة مباشرة كحل أول للمشكلة، عوضا عن أن يكون الخيار الأخير، وسيمكنهم من تخفيض الوزن من خلال اتباع نظام حياة صحي يتضمن جوانب عدة يحددها ويتابعها الطبيب مع المريض، حيث إن اللجوء للجراحة مباشرة قد يكون قرارا خاطئا في حال لم يغير المريض نمط حياته الذي سبب له السمنة بالمقام الأول، وسيعود لاكتساب الوزن بعد سنوات من العملية.

وأكد القويضي أن مثل هذه البرامج تمكن طبيب الأسرة من دوره في خدمة المرضى بشكل أكثر فاعلية حتى لا يتحول لمجرد طبيب عام لا يستفاد من خبرته بالشكل الأمثل.

أبرز مزايا تخصص طب السمنة: