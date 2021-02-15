شكرا لقرائتكم خبر إغلاق 8 مساجد في 5 مناطق بعد ثبوت إصابات بكورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أغلقت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد أمس 8 مساجد موقتا بخمس مناطق بعد ثبوت حالات إصابة بفيروس كورونا بين المصلين، ليصل مجموع ما جرى إغلاقه خلال ثمانية أيام 70 مسجدا، وجرى إعادة فتح 57 منها بعد الانتهاء من التعقيم واكتمال الجاهزية، وذلك في إطار الحرص على صحة المصلين وتوفير أعلى معايير السلامة لهم.

وبينت الوزارة أن المساجد المغلقة أربعة منها في منطقة الرياض، ومسجد في منطقة المدينة المنورة، ومسجد في محافظة الوجه بمنطقة تبوك، ومسجد في محافظة الخبر بالمنطقة الشرقية، ومسجد في محافظة بلجرشي بمنطقة الباحة.

كما أشارت الوزارة إلى فتح 5 مساجد اليوم بعد اكتمال جميع الإجراءات الاحترازية من التعقيم والصيانة، أربعة منها بمنطقة الرياض ومسجد بمنطقة الحدود الشمالية.

وجددت الوزارة الدعوة للمصلين إلى الحرص على تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية للوقاية واستشعار المسؤولية تجاه بيوت الله ومرتاديها، مؤكدة أن عدم الالتزام بالتدابير الوقائية قد يعرض الجميع للخطر.