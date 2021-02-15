إغلاق 8 مساجد في 5 مناطق بعد ثبوت إصابات بكورونا

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وبينت الوزارة أن المساجد المغلقة أربعة منها في منطقة الرياض، ومسجد في منطقة المدينة المنورة، ومسجد في محافظة الوجه بمنطقة تبوك، ومسجد في محافظة الخبر بالمنطقة الشرقية، ومسجد في محافظة بلجرشي بمنطقة الباحة.كما أشارت الوزارة إلى فتح 5 مساجد اليوم بعد اكتمال جميع الإجراءات الاحترازية من التعقيم والصيانة، أربعة منها بمنطقة الرياض ومسجد بمنطقة الحدود الشمالية.
وجددت الوزارة الدعوة للمصلين إلى الحرص على تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية للوقاية واستشعار المسؤولية تجاه بيوت الله ومرتاديها، مؤكدة أن عدم الالتزام بالتدابير الوقائية قد يعرض الجميع للخطر.
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