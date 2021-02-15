شكرا لقرائتكم خبر إتلاف طنين من الفراولة والقرع في سوق الخضار المركزي بالدمام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ‏ضبطت أمانة المنطقة الشرقية خلال جولات رقابية في سوق الخضار المركزي بالدمام، 227 كيسا من القرع، و84 كرتونا من الفراولة -يقدر مجموع أوزانهما بطنين- ظهرت عليهما علامات التلف.

وجرت مصادرة الكمية المضبوطة وعمل محضر إتلاف بها، وطبقت الإجراءات الرسمية على المخالف.

كما ضبطت الأمانة حظيرة أغنام بمحافظة الخفجي تعمل بها عمالة غير حاصلة على شهادات صحية تمارس الذبح العشوائي، وذلك إثر بلاغ يفيد بوجود عمالة تقوم بذبح وسلخ الأغنام بشكل عشوائي وبموقع غير مهيأ.

وجرت مصادرة اللحوم -التي يقدر وزنها بـ 89 كجم، وأدوات الذبح والسلخ والتقطيع، وتحرير إشعارات مخالفة وإلزام صاحب الحظيرة بمراجعة البلدية لاستكمال الإجراءات النظامية حسب لائحة الغرامات والجزاءات والمخالفات البلدية.

وأكدت الأمانة استمرار الأعمال الرقابية على أسواق النفع العامة للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية والإجراءات الاحترازية؛ لضمان توفير بيئة آمنة للمتسوقين وسلامة الغذاء، داعية الجميع إلى ضرورة الإبلاغ عن أي مخالفات من خلال مركز 940 أو قنوات التواصل الخاصة بالأمانة.