السعودية | السعودية.. صور لواد يتميز بمعالمه الفريدة

شكرا لقرائتكم السعودية.. صور لواد يتميز بمعالمه الفريدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - يتميز وادي جنوب غرب السعودية بمعالمه الجيولوجية الجميلة، والفريدة من نوعها، نظير ما يختزنه من صخور جرانيتية بين أطرافه.

وادي "غُنْما" الواقع في مركز الجائزة بمحافظة أضم بمنطقة مكة المكرمة، يعتبر أحد أجمل ‎المعالم الجيولوجية والطبيعية السياحية بالمنطقة، حيث أكد المهندس الجيولوجي سلطان المالكي لـ"العربية.نت": "تنتشر على أطراف الوادي التشكيلات الصخرية الجرانيتية الناتجة عن عمليات التعرية، إضافة إلى الغطاء النباتي الكثيف والمتنوع كأشجار النخيل والسدر والسيال، كما ويتميز الوادي بجداول المياه دائمة الجريان، ويقصده الزوار والمتنزهين من كل مكان للاستمتاع بأجوائه وطبيعته الخلابة.

وادي الغنما

وأضاف: "يصل طول الوادي إلى 7 كيلو مترا، فيما يبلغ عدد المزارع الموجود به أكثر من ٥٠ مزرعة، وتتواجد على جنبات الوادي مجموعة واسعة من التشكيلات الصخرية في الصخور النارية ناتجة عن تأثير عوامل التعرية والنحت، وتعود هذه الصخور إلى عصر ما قبل الكامبري، حيث يصل عمرها لأكثر من ٥٥٠ مليون سنة".

وتابع "أسهمت العمليات الجيولوجية والمناخية المتمثلة في الحركات الأرضية، وعوامل التجوية ومياه الأمطار والسيول خلال العصور الجيولوجية المختلفة، في تشكيل العديد من الظواهر الجيومرفولوجية إضافة إلى الينابيع والخزانات المائية على امتداد الوادي".