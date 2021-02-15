شكرا لمتابعة خبر عن الفالح يوضح هدف قرار التعاقد مع الشركات الأجنبية التي لها مركز إقليمي بالمملكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضح وزير الاستثمار خالد الفالح، اليوم الإثنين أن قرار قصر تعاقد الجهات الحكومية على الشركات العالمية، التي لها مركز إقليمي في المملكة، سينعكس إيجابيًا في خلق آلاف الوظائف للمواطنين.

وقال الفالح أن القرار الذي أعلن عنه اليوم سيُسهم كذلك في نقل الخبرات، وتوطين المعرفة، وتنمية المحتوى المحلي، وجذب المزيد من الاستثمارات للمملكة.

يذكر أن حكومة المملكة أعلنت مساء اليوم عزمها إيقاف التعاقد مع أي شركة أو مؤسسة تجارية أجنبية لها مقر إقليمي في المنطقة في غير المملكة، ابتداء من ( 1 / 1 / 2024م )، ويشمل ذلك الهيئات والمؤسسات والصناديق التابعة للحكومة أو أي من أجهزتها.