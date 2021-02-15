شكرا لمتابعة خبر عن الشؤون البلدية توضح لائحة الغرامات المتعلقة بالمخالفات في السكن الجماعي للأفراد والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضحت وزارة الشؤون البلدية و القروية والإسكان، اليوم الإثنين، لائحة الغرامات البلدية المتعلقة بالمخالفات للسكن الجماعي للأفراد، حيث تم البدء في تسيير جولات رقابية وتطبيق الغرامات والمخالفات.

وأشارت اللائحة إلى أن الغرامة تصل إلى 30 ألف ريال في حالة ارتكاب المخالفة للمرة الأولى، وفي حال تكرارها للمرة الثانية تصل الغرامة إلى 40 ألف ريال، أما في المرة الثالثة تصل إلى 50 ألف ريال.

وفي يوليو الماضي، اعتمد وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف ماجد بن عبد الله الحقيل، العمل بالشروط الصحية والفنية والسلامة اللازم توافرها في الإسكان الجماعي للأفراد في جميع مدن ومناطق المملكة، وذلك سعياً إلى تنظيم قطاع المساكن الجماعية للأفراد وتحفيز القطاع الخاص وملاك العقار لرفع معايير جودة المساكن وحفظ حقوق العمالة.